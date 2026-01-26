12.6 C
Roma
mercoledì – 28 Gennaio 2026
Sport

Nuoto: emergono giovani talenti in Sicilia

Da stranotizie
Nuoto: emergono giovani talenti in Sicilia

Le prove del Mini Grand Prix riservato agli Esordienti B si sono svolte a Caltagirone per il concentramento Orientale e a Villabate per il concentramento Occidentale, scoprendo nuotatori interessanti per il nuoto siciliano. Tra questi ci sono Elena Lo Curcio, Lorenzo Mastrosimone, Vincenzo Gambino, Lorenzo Spitaleri e Tommaso Cosentino, che hanno ottenuto buone prove cronometriche.

Le Esordienti B della Sicilia Orientale hanno mostrato prestazioni leggermente migliori, trainate dal movimento femminile. Sofia Ragonese ha fatto registrare la miglior prestazione nei 100 e 400 stile libero, mentre la compagna Clelia Panebianco ha fatto lo stesso sui 200 metri. Elena Lo Curcio è stata la più veloce nei 100 dorso, seguita da Chloe Condorelli, che è distante solo un decimo.

Tra gli uomini, Giulio Campagna ha realizzato la miglior prestazione nei 100 stile libero, seguito da Giulio Merenda. Sui 200 metri, Campagna è stato ancora primo, seguito da Alessandro Cannizzo. Lorenzo Mastrosimone ha ottenuto la miglior prestazione nei 400 metri. Nicolas D’Anna è stato il più veloce nei 100 dorso, mentre Adriano Fede ha fatto meglio sui 200 metri. Gregorio Greco è stato il più veloce nella farfalla, mentre Gabriel Caruso ha fatto segnare il miglior tempo sui 100 metri. Vincenzo Gambino ha ottenuto il secondo miglior tempo in entrambi i concentramenti. Lorenzo Spitaleri e Tommaso Cosentino hanno ottenuto le prime prestazioni cronometriche nella rana, con Spitaleri che si è ripetuto anche sui 200 metri. Infine, Lorenzo Cavallaro ha realizzato il tempo migliore nei 200 misti.

Articolo precedente
Sanità in Italia: gravi irregolarità emerse
Articolo successivo
Ex Eridania di Policoro: lavoro e futuro per il Metapontino
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.