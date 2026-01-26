Nuoto: emergono giovani talenti in Sicilia

Le prove del Mini Grand Prix riservato agli Esordienti B si sono svolte a Caltagirone per il concentramento Orientale e a Villabate per il concentramento Occidentale, scoprendo nuotatori interessanti per il nuoto siciliano. Tra questi ci sono Elena Lo Curcio, Lorenzo Mastrosimone, Vincenzo Gambino, Lorenzo Spitaleri e Tommaso Cosentino, che hanno ottenuto buone prove cronometriche.

Le Esordienti B della Sicilia Orientale hanno mostrato prestazioni leggermente migliori, trainate dal movimento femminile. Sofia Ragonese ha fatto registrare la miglior prestazione nei 100 e 400 stile libero, mentre la compagna Clelia Panebianco ha fatto lo stesso sui 200 metri. Elena Lo Curcio è stata la più veloce nei 100 dorso, seguita da Chloe Condorelli, che è distante solo un decimo.

Tra gli uomini, Giulio Campagna ha realizzato la miglior prestazione nei 100 stile libero, seguito da Giulio Merenda. Sui 200 metri, Campagna è stato ancora primo, seguito da Alessandro Cannizzo. Lorenzo Mastrosimone ha ottenuto la miglior prestazione nei 400 metri. Nicolas D’Anna è stato il più veloce nei 100 dorso, mentre Adriano Fede ha fatto meglio sui 200 metri. Gregorio Greco è stato il più veloce nella farfalla, mentre Gabriel Caruso ha fatto segnare il miglior tempo sui 100 metri. Vincenzo Gambino ha ottenuto il secondo miglior tempo in entrambi i concentramenti. Lorenzo Spitaleri e Tommaso Cosentino hanno ottenuto le prime prestazioni cronometriche nella rana, con Spitaleri che si è ripetuto anche sui 200 metri. Infine, Lorenzo Cavallaro ha realizzato il tempo migliore nei 200 misti.