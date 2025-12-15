Nuoto: bronzo per Christian Bacico

Agli assoluti invernali di nuoto in vasca corta in corso a Riccione, Christian Bacico ha vinto la medaglia di bronzo nei 100 dorso. Il 20enne di Santa Maria della Versa, tesserato per Esercito e Como Nuoto Recoaro e allenato da Verika Scorza, ha chiuso la gara con un tempo di 51″53, dietro a Michele Lamberti e Lorenzo Mora.

Bacico aveva recentemente partecipato agli Europei in vasca corta a Lublino, in Polonia, dove era stato eliminato nella semifinale dei 200 dorso e in batteria nei 50 e 100 dorso. In precedenza, aveva vinto la gara dei 200 dorso al 51esimo trofeo “Nico Sapio” alla piscina Sciorba di Genova, con un tempo di 1’53″17.

La sua crescita costante era iniziata nella scorsa estate con la partecipazione ai Mondiali di Singapore, dove non aveva vinto medaglie ma aveva mostrato il suo potenziale. L’appuntamento a Riccione segna la fine della stagione agonistica, una delle più ricche di soddisfazioni per il nuoto azzurro, che per la prima volta nella storia ha comandato il medagliere agli Europei in vasca corta.