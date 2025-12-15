9 C
Roma
lunedì – 15 Dicembre 2025
Sport

Nuoto: bronzo per Christian Bacico

Da stranotizie
Nuoto: bronzo per Christian Bacico

Agli assoluti invernali di nuoto in vasca corta in corso a Riccione, Christian Bacico ha vinto la medaglia di bronzo nei 100 dorso. Il 20enne di Santa Maria della Versa, tesserato per Esercito e Como Nuoto Recoaro e allenato da Verika Scorza, ha chiuso la gara con un tempo di 51″53, dietro a Michele Lamberti e Lorenzo Mora.

Bacico aveva recentemente partecipato agli Europei in vasca corta a Lublino, in Polonia, dove era stato eliminato nella semifinale dei 200 dorso e in batteria nei 50 e 100 dorso. In precedenza, aveva vinto la gara dei 200 dorso al 51esimo trofeo “Nico Sapio” alla piscina Sciorba di Genova, con un tempo di 1’53″17.

La sua crescita costante era iniziata nella scorsa estate con la partecipazione ai Mondiali di Singapore, dove non aveva vinto medaglie ma aveva mostrato il suo potenziale. L’appuntamento a Riccione segna la fine della stagione agonistica, una delle più ricche di soddisfazioni per il nuoto azzurro, che per la prima volta nella storia ha comandato il medagliere agli Europei in vasca corta.

Articolo precedente
Salute mentale in Italia
Articolo successivo
Europa a rischio competitività farmaceutica
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.