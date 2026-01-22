Nuoto artistico Italia Riccione

9.7 C
A una settimana dalla massima rassegna tricolore in programma a Riccione, la Rari Nantes Florentia del nuoto artistico si prepara a vivere un momento storico. La società biancorossa prenderà parte ai Campionati Italiani Assoluti Invernali con ben nove atlete qualificate, un traguardo che rappresenta un percorso di crescita costruito giorno dopo giorno, con lavoro, sacrificio e identità.

Questo risultato certifica la maturità del movimento gigliato, premia la dedizione delle atlete, la competenza dello staff tecnico e l’impegno costante della società, proiettando la Florentia sul palcoscenico nazionale più prestigioso della disciplina. La spedizione biancorossa arriva a questo appuntamento nel suo momento migliore, forte di un cammino evidente e costante, alimentato da entusiasmo, consapevolezza e ambizione.

La Rari Nantes Florentia è l’unica società fiorentina impegnata nell’attività agonistica di nuoto artistico e con questa qualificazione contribuisce a portare ancora una volta Firenze al centro del panorama sportivo nazionale. A guidare la squadra sarà la Commissaria Tecnica Anna Bonito, figura di assoluto riferimento, ex sincronetta di livello nazionale, con ventitré partecipazioni consecutive agli Assoluti nel ruolo di atleta.

Le atlete che rappresenteranno la Rari Nantes Florentia ai Campionati Italiani Assoluti Invernali sono: Borselli Aurora, Borselli Ginevra, Galardi Amelie, Lauria Ester, Lenzi Sole, Loew Pier Paolo, Perini Leonardo, Smorti Giorgia e Taverniti Giada.

