Nuoto, Anna Forlani vola negli Stati Uniti

Anna Forlani, capitano della squadra di nuoto del Cus Ferrara, ha scelto di intraprendere un nuovo percorso formativo negli Stati Uniti, dove studierà presso la University of Bridgeport ed entrerà a far parte della UB Swimming. Questa scelta rappresenta un’importante opportunità personale e una testimonianza del valore del lavoro svolto all’interno del Cus Ferrara Nuoto.

Anna è cresciuta sportivamente nella scuola nuoto del Cus e ha poi proseguito il proprio percorso nel settore agonistico, distinguendosi nelle specialità del dorso e del delfino. Ha ottenuto risultati di rilievo a livello regionale e nazionale, diventando un punto di riferimento per la squadra. In particolare, nella Coppa Brema, ha trascinato la staffetta del Cus a una qualificazione storica, firmando una frazione nei 100 delfino di assoluto valore cronometrico.

Il responsabile di sezione Alessandro Scalambra ha espresso grande orgoglio per il percorso di Anna, sottolineando come rappresenti l’esempio concreto di un progetto sportivo che parte dalla base e arriva all’eccellenza. La famiglia del Cus Ferrara Nuoto augura ad Anna di affrontare questo nuovo capitolo della sua vita con la stessa dedizione e determinazione che ha sempre dimostrato in vasca.