Nuoto: Alberto Razzetti trionfa in Polonia

Il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas, insieme al vicesindaco Sandro Muzio, all’assessore al Turismo Luca Bacherotti e al consigliere incaricato allo Sport Albino Armanino, ha ricevuto in Municipio il nuotatore sestrese Alberto Razzetti per congratularsi ufficialmente con lui per gli straordinari risultati ottenuti ai Campionati Europei in vasca corta di Lublino, in Polonia. Razzetti ha portato in Comune le due medaglie appena conquistate: l’argento nei 200 misti e l’oro nei 400 misti.

Razzetti, atleta delle Fiamme Gialle e della Genova Nuoto MySport, ha confermato il suo podio europeo per la terza edizione consecutiva nei 200 misti e ha vinto il titolo continentale nei 400 misti, già ottenuto in precedenza. Il Sindaco Francesco Solinas e il Consigliere incaricato allo Sport Albino Armanino hanno espresso le loro congratulazioni a nome di tutta la città, sottolineando che i successi di Razzetti sono il frutto di talento, lavoro e determinazione e rappresentano un esempio straordinario per i giovani del territorio.

Razzetti ha commentato che il sostegno della sua città è fondamentale e che tornare a casa dopo una gara e ricevere l’affetto e i complimenti delle persone lo rende felice. Ha anche affermato che Sestri Levante è casa sua e che sapere che tutta la città fa il tifo per lui è un grande motivo di orgoglio.