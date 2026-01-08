Nuoto a Lanciano

La città di Lanciano si prepara ad accogliere il Terzo Meeting Nazionale “Città di Lanciano”, un evento che trasformerà la città nella capitale del nuoto nazionale. L’evento, organizzato dal Lanciano Sport Center in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto e patrocinato dal Comune e dalla Regione Abruzzo, è stato presentato alla stampa a Pescara.

Il meeting inizierà venerdì con una tavola rotonda al Teatro comunale “Fedele Fenaroli” sul tema “Lo sport: valori, allenamento, salute. Come società e centri sportivi aiutano la performance”. La tavola rotonda vedrà la partecipazione di parlamentari, vertici federali e tecnici nazionali, tra cui il presidente della FIN Paolo Barelli e il presidente del CONI Luciano Buonfiglio. Sarà anche presentato il libro di Franco Maria Confalonieri, “Integratori per la Performance e il Benessere”.

Il cuore sportivo della manifestazione si svolgerà sabato e domenica al Lanciano Sport Center, con circa 400 atleti in gara, provenienti da 23 società di sette regioni. Tra i protagonisti del nuoto azzurro ci saranno Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e Filippo Megli, insieme a campioni paralimpici come Ilenia Colanero e Luca Da Prato. Saranno presenti anche campioni olimpici come Domenico Fioravanti e Antonio Tartaglia.

L’assessore regionale allo Sport Mario Quaglieri ha dichiarato che il Meeting di Lanciano rappresenta un evento di altissimo livello tecnico e organizzativo, in grado di collocare l’Abruzzo al centro del panorama natatorio nazionale. Il consigliere regionale Nicola Campitelli ha sottolineato la sinergia positiva tra enti locali, federazioni sportive e Regione, mentre il sindaco di Lanciano Filippo Paolini ha definito il meeting un riconoscimento per il valore del Lanciano Sport Center. Il presidente del Lanciano Sport Center, Franco D’Intino, ha affermato che la manifestazione unisce sport, cultura e istituzioni, rafforzando il ruolo di Lanciano come punto di riferimento nazionale per il nuoto.