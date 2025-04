Nuota accanto a uno dei pesci più grandi del mondo

Una subacquea ha condiviso un’emozionante esperienza nuotando accanto a un pesce luna, uno dei pesci più grandi al mondo. Durante un’immersione nelle acque profonde di Cabo San Lucas, in Messico, è stata immortalata in una serie di splendide immagini mentre nuotava vicino a questo gigante marino. Il pesce luna, noto anche come mola mola, è celebre per le sue dimensioni straordinarie, in grado di superare i 300 kg, e il suo comportamento pacifico. È stato avvistato anche in acque italiane, come nel Mar Adriatico.

Contrariamente a un recente incontro di un’altra subacquea con uno squalo, che ha comportato rischi significativi, l’interazione con il pesce luna è stata serena e senza pericoli. Nelle immagini scattate dal reporter specializzato in immersioni, si nota l’armonia del nuoto tra la subacquea e il pesce luna, evidenziando un momento raro e affascinante.

Il pesce luna tende a seguire i raggi del sole fino alla superficie, e la sua forma, che ricorda una mezza luna grazie alle lunghe pinne, è da qui che deriva il suo nome. Questa specie, nonostante preferisca acque più calde, è capace di adattarsi a temperature più fresche, vivendo anche nell’Oceano Pacifico. L’incontro con un animale di tale grandezza e bellezza rappresenta un’esperienza indimenticabile per chiunque abbia la fortuna di avvicinarsi a queste creature straordinarie. Il video, diventato virale nei giorni recenti della primavera 2025, celebra non solo la bellezza del mare, ma anche l’incredibile fauna marina che lo abita.