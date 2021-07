Un agente della polizia stradale è stato travolto e ucciso da un’auto mentre era in servizio, questa mattina lungo la statale 131 a Posada, nel Nuorese. Il poliziotto aveva 36 anni e lavorava per la Polstrada di Nuoro. Stava cambiando la gomma dell’auto in panne quando è stato travolto da un’altra macchina. Il personale dell’ambulanza e dell’elisoccorso hanno tentato di rianimarlo per un’ora.

Vincenzo Chianese, segretario generale di Es polizia, ha commentato così la morte del collega: “Mentre provvedeva a sostituire la ruota è stato investito da un’autovettura che sopraggiungeva. Professionista sempre disponibile e benvoluto da tutti, è l’ennesimo nostro eroe del quotidiano. Abitava ad Orosei con la compagna ed il loro figlioletto”.