Nunzio Stancampiano: Rivelazioni sulla scuola di Amici!

Nunzio Stancampiano, ballerino noto per la sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi”, ha condiviso dettagli sulla sua esperienza nella scuola di “Amici 21”. Durante un’intervista su TikTok con House of Malta, ha rivelato un episodio inedito legato alla sua entrata nel talent show di Maria De Filippi. Nunzio ha spiegato che, un giorno, ricevette una chiamata da un numero sconosciuto che si rivelò appartenere alla redazione di “Amici”. Inizialmente scettico, pensò fosse uno scherzo e rispose con insulti. Dopo aver richiesto di essere richiamato da un’altra persona della redazione, scoprì che la chiamata era autentica. Nonostante le sue iniziali titubanze, fu incoraggiato dalla madre a partecipare e andò a Roma per i casting.

Nunzio ha anche spiegato il suo rapporto con Alessandra Celentano, maestra di danza classica nel programma. Si è trovato spesso in contrasto con lei, che lo considerava inadatto per il Serale, criticando il suo modo di esprimersi. Tuttavia, grazie alla sua autenticità e spontaneità, è riuscito a guadagnarsi l’affetto del pubblico. Ha ricordato il suo provino con Maria De Filippi, dove, a causa del Covid, venne messo in quarantena per essere presentato ai professori. Nonostante le critiche delle sue esibizioni, Nunzio ha affermato di aver vissuto l’esperienza come se fosse a casa, mantenendo sempre la sua vera personalità.

Attualmente, Nunzio si è ritirato da “L’Isola dei Famosi”, il cui finale si avvicina, e fra i concorrenti in corsa ci sono vari nomi noti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.comingsoon.it