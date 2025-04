Nunzio Stancampiano: Il Suo Nuovo Inizio all’Isola Dopo Amici

Nunzio Stancampiano, ex ballerino del talent show “Amici”, è stato annunciato come nuovo concorrente di “L’Isola dei Famosi 2025”. La trasmissione, condotta per la prima volta da Veronica Gentili, partirà il 5 maggio. Stancampiano, originario della Sicilia e classe 2003, è diventato noto nel 2021 durante la 21esima edizione di “Amici”, dove ha mostrato la sua esperienza nella danza, in particolare nel latino americano. Dopo una competizione con Mattia Zenzola, Nunzio è stato inizialmente eliminato, ma grazie a un infortunio di Zenzola, è stato richiamato da Raimondo Todaro ed è riuscito a raggiungere il Serale, classificandosi ottavo.

Dopo la sua esperienza ad “Amici”, ha continuato a lavorare nel mondo della danza, partecipando a eventi come “Battiti Live”. La notizia della sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi” è stata confermata il 22 aprile 2025. Stancampiano si unisce ad altri concorrenti, tra cui Giucas Casella, mentre sono emersi anche i nomi di Camilla Giorgi e Chiara Balestrieri. In questo contesto, i fan possono aspettarsi una nuova avventura televisiva per il ballerino tre anni dopo il suo addio a “Amici”.

La squadra del programma include anche Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli come inviato. Le ultime novità riguardo ai concorrenti e alle dinamiche del reality show continuano a suscitare l’interesse del pubblico, rendendo l’attesa ancora più emozionante.