Nunzio Stancampiano contro Carly Tommasini: “Lacrima facile, perbenista”

A Playa Uva in Honduras, le tensioni sono alte non solo tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani, ma anche tra Nunzio Stancampiano e Carly Tommasini. Quest’ultima, attivista LGBT+, ha mostrato un comportamento emotivo sin dal suo arrivo a “L’Isola dei Famosi”, piangendo in diverse occasioni: quando il gruppo si è lamentato della capanna, quando la produzione ha punito i naufraghi per l’uso dell’accendino, e dichiarando di sentirsi esclusa.

Durante un momento di confronto, Carly ha rimproverato il gruppo per l’uso dell’accendino, scatenando la reazione di Nunzio. Quest’ultimo ha criticato il suo atteggiamento, sostenendo che fosse eccessivamente moralista e che il suo pianto fosse una strategia per cercare attenzione. “Sei noiosa, questo a casa non piace,” ha detto, mentre Carly ha difeso se stessa, affermando di essere autentica, ma Nunzio ha risposto con sarcasmo, sottolineando le sue lacrime.

Carly ha rivelato il suo stato d’animo, spiegando: “Piango perché mi aspettavo di ritrovarmi in un gruppo più coeso e invece ho trovato persone che vogliono mettersi in mostra.” Ha espresso il suo senso di esclusione e la difficoltà di integrarsi in un ambiente dove sembra prevalere la competizione per l’attenzione. La situazione sull’isola si fa tesa, mentre le dinamiche tra i naufraghi continuano a evolversi.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it