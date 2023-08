Nunzio e Cosmary si sono lasciati: lui cerca di riconquistarla con uno striscione e i fuochi d’artificio

La storia d’amore fra Nunzio e Cosmary è terminata, ma lui – stando a quanto mostrato sui social – starebbe facendo di tutto per riconquistarla. Ma facciamo un passo indietro.

Lui è Nunzio Stancampiano e lei è Cosmary Fasanelli e si sono conosciuti all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi nel corso della 21esima edizione, dato che entrambi erano allievi di ballo. Il ballerino ha conquistato il pubblico grazie alla sua simpatia, lei invece ha fatto breccia nel cuore degli italiani grazie ad Antonio Ricci che l’ha voluta come velina mora nella sua Striscia la Notizia.

“Se lei è felice lo sono anch’io, è la sua strada ed è giusto che si senta sempre libera di fare ciò che la rende realizzata nella sua vita. Lei sa che qualsiasi cosa sceglierà, Nunzio [ha parlato lui in terza persona di se stesso, ndr] sarà orgoglioso di lei e sempre al suo fianco pronto a sostenerla”.

A un anno dal fidanzamento ufficiale (avvenuto al termine di Amici di Maria De Filippi), Nunzio e Cosmary si sono lasciati e lui su Instagram ha scritto: “Il mio unico errore è stato amarti a tal punto da annullare me stesso“. Una frase che ha fatto dedurre che a mettere un punto alla loro relazione è stata lei.

Nunzio e Cosmary, nessun tradimento

Il gossip è esploso e Alessandro Rosica ha fatto intendere che la loro storia sia finita in seguito a un tradimento da parte di lei, ipotesi smentita dallo stesso Nunzio che lo ha attaccato via Instagram senza fare il suo nome: “Io le bombe le ho sparate ma tu le bombe le hai in testa! Secondo te io ho messo le bombe [i fuochi d’artificio, ndr] sotto casa sua, ho fatto uno striscione e ho subito un tradimento? Che genio! Ma cambia lavoro subito!”

Nunzio smentisce le corna.. Ma a quale gossiparo si riferisce? pic.twitter.com/Ht92SRMP5o — doro.🌘 (@1aetorod9) August 11, 2023

Ecco il video con tanto di striscione: “Io e te tre metri sopra il cielo“, Tiziano Ferro in sottofondo e fuochi d’artificio.

Nunzio e Cosmary torneranno insieme?