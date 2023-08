Nunzia De Girolamo è svenuta: l’annuncio a Estate in Diretta

Lo scorso 3 luglio Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini hanno preso il testimone da Alberto Matano e da allora conducono con successo Estate in Diretta, il programma estivo che ha sostituito La Vita in Diretta. Nessuna pausa per i due conduttori, nemmeno a ferragosto, ma ieri la presentatrice ha rischiato di saltare un appuntamento con il pubblico, perché ha avuto un malore. La De Girolamo ha aperto la puntata seduta su una poltrona ed ha dichiarato: “Oggi come vedete siamo qui accomodati e dopo forse diremo perché“.

Semprini ha cercato di sdrammatizzare: “Come si sta bene su queste poltroncine. Eravamo stanchi dopo ferragosto. Noi abbiamo lavorato anche in questi giorni”.

Nunzia De Girolamo è svenuta: “Gli autori mi hanno portato le medicine e adesso sto benissimo”.

Subito dopo le parole del collega, Nunzia ha rivelato il motivo delle poltroncine al centro dello studio. La conduttrice poco prima che iniziasse il programma di Rai Uno è svenuta e così Semprini e gli autori hanno pensato di portare due poltrone, così che la presentatrice potesse stare più comoda durante le due ore di diretta.

“Perché non dichiararlo subito il motivo per cui siamo seduti su queste poltroncine? Tu sei proprio gentile. In realtà io non sono stata bene, sono svenuta. Quindi lui ha ben pensato di mettere le poltroncine così stiamo comode. Devo dire che sei stato molto gentile. Mamma sto bene adesso. I nostri autori ci hanno portato una bevanda, una bella medicina. Però come vedete adesso sono qui e sto benissimo”.

Anche a Ferragosto, @N_DeGirolamo e Gianluca Semprini vi aspettano su Rai1 con una nuova puntata di #EstateInDiretta ☀️ E voi, come state trascorrendo questa giornata? 😊 pic.twitter.com/EVFJaUvpLb — Rai1 (@RaiUno) August 15, 2023

“Seguiremo la strada che ha tracciato Alberto Matano“.