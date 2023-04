Nunzia De Girolamo censura una canzone da Diaco perché non può dire parolacce

Nunzia De Girolamo è stata ospite da Bella Ma’ di Pierluigi Diaco e dopo aver dimostrato di non saper danzare a Ballando con le Stelle ha dimostrato anche di non saper cantare in diretta su Rai2, ma insomma: w l’autoironia.

Chiamata a cantare Ciao Ciao de La Rappresentante Di Lista, Nunzia De Girolamo ha intonato il ritornello, ma al momento esatto della parola c**o ha pronunciato BIP.

Con le mani, con le mani, con le mani Ciao ciao

Con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

Ciao ciao

E con le gambe, con il BIP, coi miei occhi

Ciao!

Ecco il video:

Presa bonariamente in giro su Twitter, la stessa Nunzia De Girolamo ha risposto ironizzando: “Almeno sono intonata!”.

Nunzia De Girolamo, perché ha censurato la parolaccia?

Il motivo del “BIP” pronunciato da Nunzia De Girolamo è semplice: mesi fa Pierluigi Diaco è finito su tutte le prime pagine dei siti di gossip per aver bacchettato una donna del cast di Bella Ma’ che aveva detto “che palle”. Una parolaccia non perdonata dal conduttore.