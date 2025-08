Nunez al Milan: il profilo ideale per il nuovo attaccante

Il Milan è attivamente alla ricerca di un nuovo attaccante, fondamentale per rafforzare la propria squadra. Tra i profili valutati, recentemente è emerso il nome di Darwin Nunez, attaccante uruguaiano attualmente in forza al Liverpool.

Secondo le ultime notizie riportate da ‘Sky Sport’, Nunez è emerso come principale candidato per occupare il ruolo di numero 9 nella formazione rossonera. L’attaccante sta vivendo un momento di difficoltà in Inghilterra, dove il suo impiego è limitato a causa della concorrenza nel club.

Tuttavia, il trasferimento di Nunez non sarà semplice, considerando l’elevata valutazione impostata dal Liverpool. Il Milan dovrà quindi valutare attentamente l’aspetto economico di un’eventuale trattativa. Le qualità fisiche e tecniche di Nunez sembrano al momento rispondere perfettamente alle richieste del club milanese, rendendolo un acquisto strategico per il futuro.