Nuncas Aury Gioielli – 250ml

Pulisce a fondo oro, diamanti e pietre dure Hai mai pensato che i tuoi gioielli debbano essere puliti regolarmente come ogni cosa che indossi? Creme, detersivi e grasso corporeo si depositano sull’oro che diventa opaco e perde il suo fascino. Come Si Usa: Mettere i gioielli da pulire nel bicchierino, versare su di essi il prodotto fino a coprirli. Lasciare in ammollo alcuni minuti quindi spazzolarli delicatamente per eliminare i residui all’interno di lavorazioni e incastonature. Risciacquare e asciugare.

Fuori produzione ‏ : ‎ NoDimensioni prodotto ‏ : ‎ 8 x 4,8 x 18,6 cm; 249 grammiProduttore ‏ : ‎ Nuncas Italia S.p.A.ASIN ‏ : ‎ B07JLHZDLMNumero modello articolo ‏ : ‎ 4000782Paese di origine ‏ : ‎ Italia

Caratteristiche: E’stato progettato per pulire accuratamente i gioielli in oro, platino e titanio anche con pietre preziose o dure. Prodotto non profumato

Formula: Rimuove le tracce di ogni residuo donando ai gioielli lo splendore originale e alle pietre dure una nuova luminosità. Attenzione, non usarlo per gioielli in corallo, avorio o sulle perle

Come Si Usa: *Per maggior dettagli vedete Dettaglio Prodotto

Consigli: Lucidare periodicamente i gioielli con il panno in dotazione per mantenerli lucidi e brillanti più a lungo. In caso di oggetti voluminosi utilizzare una ciotola in ceramica o vetro