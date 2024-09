Nuncas Air Resort: Profumatore per Asciugatrice – 18g

6,83€

(as of Sep 25, 2024 05:00:13 UTC – Details )

Prezzo:





Profumatore per asciugatrice chi inizia ad usarla non può più farne a meno dell’asciugatrice naturalmente. Cosa c’è di più morbido di un bucato asciugato in asciugatrice? e la rapidità di avere in pochissimo tempo capi asciutti, pronti da indossare? sempre più famiglie scelgono di acquistare un’asciugatrice, a dimostrazione che i consumatori cercano soluzioni intelligenti per il proprio ambiente domestico. E nuncas da sempre è al fianco di questi consumatori. Estrai il profumatore dall’involucro trasparente e riponilo nel cestello dell’asciugatrice. In caso di capi molto grandi ti consigliamo di piegarli. Fai partire il ciclo di asciugatura più idoneo al bucato da asciugare.

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 6 x 4,5 x 11,5 cm; 20 grammi

Produttore ‏ : ‎ Nuncas

ASIN ‏ : ‎ B06W2GVPHB

Numero modello articolo ‏ : ‎ 4000648

Paese di origine ‏ : ‎ Italia

NOTA FRESCA E SALINA

ELIMINA IL CATTIVO ODORE DI UMIDITA’ DAI CAPI

20 CICLI DI ASCIUGATURA E DOPO PUOI ANCORA UTILIZZARLO PER PROFUMARE PICCOLI AMBIENTI

SPECIFICO PER ASCIUGATRICI A POMPA DI CALORE PERCHE’ NON SUPERANO I 100°C