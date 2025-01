Numero di Posti per Regione

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso note le date del concorso per docenti della scuola secondaria, con prove scritte programmate in doppio turno dal 25 al 27 febbraio 2025. I candidati sono 202.238, corrispondenti al numero dei posti disponibili per regione. Ogni giorno avrà due turni, il primo inizio alle 8 e il secondo alle 13:30.

Le sedi d’esame saranno specificate dagli Uffici Scolastici Regionali con un avviso almeno 15 giorni prima delle prove. I candidati dovranno portare un documento d’identità valido e il codice fiscale. La prova scritta durerà 100 minuti e si svolgerà nella regione di iscrizione del candidato. La mancata presentazione alle prove, anche per forza maggiore, comporta l’esclusione dal concorso.

Sono disponibili posti in diverse discipline, incluse scienze umane, matematica, lingue straniere e arte. Ogni regione presenta specifici codici meccanografici associati alle varie classi di concorso, con un numero di posti disponibili e di riservati. Ad esempio, in Abruzzo sono previsti 5 posti per Disegno e Storia dell’Arte nella scuola secondaria di I grado e 10 per Discipline letterarie nella secondaria di II grado.

Anche altre regioni, come Lombardia e Lazio, hanno un numero sostanzioso di posti pianificati per varie materie, delineando un panorama complesso e articolato per il reclutamento di docenti. Ulteriori dettagli sulle prove e sulle modalità di iscrizione sono disponibili sul Portale Unico del reclutamento.