Numero dei Casi in Italia

L’influenza aviaria, in particolare il virus H5N1, è tornata al centro dell’attenzione a causa di nuovi casi negli Stati Uniti, creando preoccupazioni anche in Europa. Recentemente, è stato rinvenuto il virus in un lotto di latte crudo in California, suscitando dubbi sulla sicurezza di tale prodotto. Matteo Bassetti, direttore delle Malattie infettive dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova, ha avvertito del rischio di contagio tramite il latte crudo, un problema che non dovrebbe essere sottovalutato neanche in Italia. Ha raccomandato di evitare il consumo di latte crudo, sottolineando che la pastorizzazione elimina i rischi batteriologici e virali.

Il caso di un bambino contagiato in California indica un’evoluzione del virus, evidenziando una possibile trasmissione diretta da un volatile. Nel 2024, questo rappresenta il primo caso pediatrico di contagio negli Stati Uniti. Complessivamente, sono stati riportati 55 casi di H5N1 nel paese quest’anno, segnando un picco dal 1997, anno in cui il virus è stato identificato per la prima volta. Bassetti ha messo in guardia sull’importanza di restare vigili, poiché il virus continua a mutare e si avvicina progressivamente all’essere umano, con il latte come nuovo potenziale veicolo di trasmissione.

L’infettivologo ha avvertito che la trasmissione interumana del virus potrebbe essere il prossimo passo, rendendo fondamentale comprendere la sua capacità di contagio. L’indice R0, che misura il numero medio di persone che un individuo infetto può contagiare, sarà cruciale per valutare il rischio di una possibile pandemia.

In Italia, sebbene non siano stati segnalati casi di contagio umano, l’allerta rimane alta. Dal primo ottobre al 21 novembre, sono stati registrati 19 focolai di contagio tra animali in Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. Bassetti ha consigliato di rafforzare le misure di sorveglianza, soprattutto tra gli allevatori, dove i contagi tra animali sono già stati confermati. Ha concluso affermando che il negazionismo non giova e che è necessario prepararsi attraverso una corretta informazione per prevenire situazioni critiche come quelle vissute in altri paesi.