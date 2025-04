Numeri e il Patrimonio dei Sogni

Ilary Blasi torna in TV con il suo nuovo programma “The Couple” su Canale 5, che debutta stasera, 7 aprile 2025. In questo reality, otto coppie di celebrità gareggeranno per un montepremi di 1 milione di euro. Blasi ha già un’importante carriera nel settore, avendo condotto programmi come il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi. Non sono ancora stati rivelati dettagli sul suo cachet per “The Couple”, ma in passato ha guadagnato cifre notevoli: 650.000 euro a stagione per il Grande Fratello Vip e 900.000 euro per L’Isola dei Famosi, con circa 50.000 euro per diretta in quest’ultimo caso. Inoltre, ha ricevuto circa 700.000 euro per il docufilm “Unica”.

Il patrimonio di Ilary Blasi non è completamente noto, ma le sue entrate da Mediaset e altre attività sono alte. È proprietaria di una villa del valore di 18 milioni di euro, rimasta a lei dopo il divorzio con l’ex marito Francesco Totti. Per il mantenimento dei figli, il giudice ha stabilito che Totti versi 12.500 euro al mese a Blasi, oltre a una percentuale delle spese straordinarie e scolastiche. Tuttavia, ci sono voci che indicano che Blasi abbia richiesto un mantenimento di 18-20.000 euro al mese, cifra non soddisfatta dall’attuale accordo. Questi dettagli rivelano non solo il suo successo professionale, ma anche le complessità della sua vita personale dopo la separazione.