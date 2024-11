Numeri allarmanti, quanto fatto è insufficiente

La violenza contro le donne rappresenta un fenomeno drammatico e inaccettabile, radicato in disuguaglianze e stereotipi di genere presenti nelle varie culture. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel ricordare la Giornata contro la violenza sulle donne, sottolinea che le misure adottate finora non sono sufficienti a proteggere le donne, incluse quelle più giovani, che continuano a subire violazioni dei propri diritti. La violenza di genere è un’emergenza costante che coinvolge madri, sorelle e figlie, privandole del diritto a vivere una vita libera e dignitosa.

Mattarella menziona la Convenzione di Istanbul, il primo strumento giuridicamente vincolante che definisce la violenza di genere come una violazione dei diritti umani. L’Italia ha ratificato questa Convenzione nel 2013, introducendo strumenti di protezione per le vittime di violenza. Nonostante ciò, l’emergenza non è ancora risolta e richiede ulteriori interventi per garantire una protezione adeguata.

La giornata odierna è caratterizzata dal tema proposto dalle Nazioni Unite: “Nessuna scusa”. Questo tema sottolinea l’assenza di giustificazioni accettabili per la violenza di genere, evidenziando l’urgenza di azioni concrete e decise. È fondamentale combattere pregiudizi e atteggiamenti discriminatori che collocano le donne in una posizione di vulnerabilità in vari ambiti della vita, inclusi la società, il lavoro e la famiglia.

Le istituzioni e le forze della società civile hanno un ruolo cruciale nel sostenere le donne nel denunciare ogni forma di abuso, assicurando protezione e supporto. Garantire i diritti umani delle donne deve essere una priorità per l’intera società. Mattarella conclude evidenziando l’importanza di queste azioni non solo per le donne, ma per il progresso collettivo di tutta la comunità. La lotta contro la violenza di genere non è solo una questione di tutela delle vittime, ma un diritto fondamentale che deve essere garantito affinché ogni donna possa avere la possibilità di vivere con dignità e libertà.