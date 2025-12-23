Nuggets travolge Jazz a Denver

I Nuggets potrebbero essere stati colpevoli di essersi rilassati lunedì, ma potevano permetterselo. Segnando i primi 19 punti della partita e conducendo con 25 punti dopo il primo quarto, Denver si è ripresa dalla più grande sconfitta della stagione con una vittoria schiacciante per 135-112 sui Jazz al Ball Arena.

I Nuggets (21-7) non hanno perso partite consecutive quest’anno. Stanno per giocare 10 delle loro prossime 13 partite in trasferta, compresa una partita consecutiva martedì a Dallas. Jamal Murray ha guidato tutti i marcatori con 27 punti lunedì, ma questa è stata una vittoria di squadra globale. Peyton Watson ha aggiunto 20 punti su nove tiri nel suo ritorno da un infortunio al tronco che lo ha messo fuori gioco per le ultime due partite. Cam Johnson ha segnato tutti e sei dei suoi tiri da tre punti. Nikola Jokic ha fatto un triple-doppio cinque minuti nel terzo quarto, segnando 14 punti, 13 rimbalzi e 13 assist.

Utah ha ridotto il deficit a meno di 20 punti un paio di volte, ma l’inizio dominante di Denver è stato più che sufficiente per gestire l’affare contro un rivale di divisione. Jokic ha iniziato l’offensiva con una coppia di tiri da due punti. Poi Murray e Watson si sono uniti. Watson ha raggiunto la doppia cifra circa cinque minuti nella partita. Ci sono voluti altri tre minuti a Utah per raggiungere i 10 punti come squadra.

I Nuggets hanno segnato 15 punti in contropiede solo nel primo quarto. Hanno tirato 9 su 14 da tre punti e hanno assistito 13 dei loro 15 tiri totali segnati. La Jazz ha fatto nove tentativi di tiro in più di Denver nel quadro, ma è stata ancora in svantaggio 40-15 quando la polvere si è depositata. Il vantaggio di 19-0 è stato appena inferiore al miglior risultato stagionale di Denver di 20 punti consecutivi in una vittoria ad Atlanta.