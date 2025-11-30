Nuggets surclassano Suns 130-112

Nikola Jokic ha segnato 26 punti e Jamal Murray ha aggiunto 24, consentendo ai Denver Nuggets di superare i Phoenix Suns con un punteggio di 130-112. I Nuggets hanno fatto 22 tiri da 3 su 38, con una percentuale del 57,9%, di cui 10 nel primo tempo e 12 nel secondo.

Tim Hardaway Jr. ha segnato 23 punti dalla panchina, con 7 tiri da 3 su 11. Jokic, che ha giocato pochissimo nel quarto quarto, ha fatto 7 tiri su 7 dal campo, con 10 assist e 9 rimbalzi, fermandosi a un passo dalla sua undicesima tripla doppia stagionale.

I Nuggets hanno allungato il loro vantaggio a 96-85 alla fine del terzo quarto dopo aver segnato 8 triple. I Suns hanno ridotto il deficit a 9 all’inizio del quarto quarto, ma i Nuggets hanno risposto con i successivi 12 punti, costruendo un vantaggio di 110-89.

I Nuggets si sono ripresi dalla sconfitta della notte precedente contro i San Antonio Spurs, mentre i Suns hanno perso tre delle loro ultime quattro partite. Dillon Brooks ha guidato i Suns con 27 punti, seguito da Devin Booker con 24. I Nuggets avevano un vantaggio di 63-60 alla fine del primo tempo, dopo aver segnato 10 triple su 16. Jokic aveva 18 punti e Hardaway 17, mentre Brooks guidava i Suns con 19. Il guardia dei Suns Grayson Allen è tornato dopo aver saltato più di due settimane con una contusione al quadriceps, segnando 10 punti.