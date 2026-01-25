Nucleo ittico-venatorio Milano

L’ultimo intervento del nucleo ittico-venatorio della Città Metropolitana di Milano risale al 31 dicembre, quando è stato soccorso un cigno ferito lungo la Muzza, all’altezza di Paullo. L’animale, con una zampa rotta, è stato curato nel centro di recupero di Vanzago e poi liberato nuovamente nella Muzza.

Il nucleo ha effettuato un totale di 256 interventi tra vigilanza venatoria, lotta al bracconaggio, monitoraggio ambientale e azioni di contrasto alla peste suina. Sono stati messi in salvo 224 animali selvatici che si trovavano in difficoltà per vari motivi. La sinergia tra il nucleo ittico-venatorio e i vigili del fuoco, le polizie locali, i Comuni, il WWF e le associazioni del territorio ha contribuito a questi risultati.

In alcuni casi, i cittadini hanno contribuito al salvataggio degli animali con le loro segnalazioni. In caso di incontro con un animale bisognoso di aiuto, è possibile chiamare il numero 02.77405808 per richiedere un pronto intervento. importante non agire individualmente, poiché un comportamento sbagliato potrebbe compromettere la vita dell’animale o la possibilità di farlo ritornare a vivere in libertà nel suo habitat naturale. La detenzione di animali selvatici è vietata dalla legge e gli esemplari in difficoltà devono essere messi in sicurezza da personale specializzato e affidati a centri accreditati per la loro salvaguardia.