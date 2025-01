Nucleare in Italia, in arrivo un disegno di legge

Il governo Meloni sta lavorando per presentare entro fine gennaio un disegno di legge quadro sul nucleare, attualmente in fase di verifica. Una delle principali misure del provvedimento prevede la creazione di un’agenzia per il controllo del nucleare, con l’obiettivo di garantire la sicurezza. Si stima che le normative per l’attuazione della legge delega richiederanno circa due anni.

Una delle sfide più significative sarà affrontare le resistenze dell’opinione pubblica, che nel referendum del 2011 si espresse con ampia maggioranza contro il nucleare. Le fonti governative sottolineano però che oggi si parla di reattori modulari avanzati e piccoli reattori modulari, tecnologie innovative che rappresentano un approccio diverso rispetto ai modelli obsoleti del passato.

Il governo è consapevole dell’importanza di superare i prossimi 4-5 anni riguardo al dibattito sul nucleare, poiché l’Italia deve affrontare una questione di competitività rispetto ad altri Paesi europei come Spagna, Germania e Francia, dove i costi energetici per le aziende risultano notevolmente inferiori.

Durante il World Future Energy Summit a Abu Dhabi, la premier Giorgia Meloni ha parlato di fusione nucleare, evidenziando il suo potenziale per produrre energia pulita, sicura e illimitata. Ha affermato che questa tecnologia potrebbe trasformare l’energia da strumento geopolitico in una risorsa accessibile a tutti, modificando radicalmente il corso della storia.

In sintesi, il governo italiano sta avviando un’importante iniziativa per il rilancio dell’energia nucleare, cercando di affrontare le preoccupazioni del passato con soluzioni innovative che potrebbero garantire una maggiore competitività economica e una transizione verso forme di energia più sostenibili. La creazione di un’agenzia per il controllo del nucleare è vista come una tappa fondamentale per rassicurare la popolazione e garantire la sicurezza degli impianti. La sfida rimane quella di cambiare l’opinione pubblica e adattarsi a un contesto energetico in evoluzione, mirando a un futuro che possa contenere nuove tecnologie nel campo dell’energia.