Nuclear Reactor Engineer

Terra Innovatum – Missione
Rendere l’energia nucleare accessibile. Offriamo micro-reattori semplici e sicuri, scalabili e sostenibili, in grado di fornire 1 MWe ovunque.

Opportunità
Unisciti a un team in rapida crescita per sviluppare SOLO, un micro-reattore in grado di fornire energia pulita e radioisotopi dove necessari. Inizialmente supporterai il processo di autorizzazione dei reattori negli Stati Uniti, contribuendo a scalare l’azienda come leader globale nelle soluzioni energetiche.

Cosa farai
In qualità di Ingegnere Nucleare presso Terra Innovatum, sarai responsabile per:

  • Design, funzionamento, manutenzione e sicurezza dei reattori nucleari.
  • Analisi delle prestazioni del reattore e conformità agli standard regolatori.
  • Sviluppo di miglioramenti per l’efficienza e la sicurezza dei sistemi di reattori.
  • Collaborazione con agenzie regolatorie e tecnici per operazioni sicure.

Compiti specifici

  • Progettazione e ottimizzazione di sistemi di reattori nucleari.
  • Monitoraggio delle prestazioni e conformità agli standard di sicurezza.
  • Analisi neutronica per il supporto a progettazione e operazioni.
  • Interazione con agenzie regolatorie per mantenere la conformità.
  • Gestione del combustibile del reattore e analisi del ciclo di combustibile.
  • Sviluppo di tecnologie reattoriali innovative.
  • Calcoli di schermatura e valutazione dell’efficacia delle barriere.
  • Investigazione di incidenti radiativi e raccomandazioni di azioni correttive.
  • Valutazioni di rischio e analisi dei modi di guasto.
  • Supporto tecnico e formazione per operatori.
  • Scrittura di rapporti e documentazione tecnica correlata.

Requisiti

  • Laurea magistrale in Ingegneria Nucleare o campo correlato.
  • Conoscenza avanzata di fisica dei reattori.
  • Familiarità con software di simulazione nucleare.
  • Comprensione di requisiti normativi e protocolli di sicurezza nucleare.
  • Capacità di analisi e risoluzione dei problemi.
  • Ottime capacità comunicative per collaborare in team.
  • Attenzione ai dettagli e impegno per la sicurezza.
  • Capacità di lavorare sotto pressione.
  • Competenze interpersonali e di negoziazione efficace.
  • Orientamento ai risultati e gestione di più priorità.
  • Fluente in inglese, scritto e parlato.

Preferenze

  • PhD in Ingegneria Nucleare.
  • Esperienza in IPO.
  • Fluente in italiano, scritto e parlato.
  • Capacità di costruire relazioni a tutti i livelli dell’organizzazione.

Se sei interessato a far parte di un team ad alte performance e contribuire a un futuro di soluzioni energetiche globali, candidati ora!


