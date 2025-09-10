Nuclear Reactor Engineer

Terra Innovatum – Missione
Rendere l’energia nucleare accessibile. Offriamo micro-reattori semplici e sicuri, scalabili e sostenibili, in grado di fornire 1 MWe ovunque.
Opportunità
Unisciti a un team in rapida crescita per sviluppare SOLO, un micro-reattore in grado di fornire energia pulita e radioisotopi dove necessari. Inizialmente supporterai il processo di autorizzazione dei reattori negli Stati Uniti, contribuendo a scalare l’azienda come leader globale nelle soluzioni energetiche.
Cosa farai
In qualità di Ingegnere Nucleare presso Terra Innovatum, sarai responsabile per:
- Design, funzionamento, manutenzione e sicurezza dei reattori nucleari.
- Analisi delle prestazioni del reattore e conformità agli standard regolatori.
- Sviluppo di miglioramenti per l’efficienza e la sicurezza dei sistemi di reattori.
- Collaborazione con agenzie regolatorie e tecnici per operazioni sicure.
Compiti specifici
- Progettazione e ottimizzazione di sistemi di reattori nucleari.
- Monitoraggio delle prestazioni e conformità agli standard di sicurezza.
- Analisi neutronica per il supporto a progettazione e operazioni.
- Interazione con agenzie regolatorie per mantenere la conformità.
- Gestione del combustibile del reattore e analisi del ciclo di combustibile.
- Sviluppo di tecnologie reattoriali innovative.
- Calcoli di schermatura e valutazione dell’efficacia delle barriere.
- Investigazione di incidenti radiativi e raccomandazioni di azioni correttive.
- Valutazioni di rischio e analisi dei modi di guasto.
- Supporto tecnico e formazione per operatori.
- Scrittura di rapporti e documentazione tecnica correlata.
Requisiti
- Laurea magistrale in Ingegneria Nucleare o campo correlato.
- Conoscenza avanzata di fisica dei reattori.
- Familiarità con software di simulazione nucleare.
- Comprensione di requisiti normativi e protocolli di sicurezza nucleare.
- Capacità di analisi e risoluzione dei problemi.
- Ottime capacità comunicative per collaborare in team.
- Attenzione ai dettagli e impegno per la sicurezza.
- Capacità di lavorare sotto pressione.
- Competenze interpersonali e di negoziazione efficace.
- Orientamento ai risultati e gestione di più priorità.
- Fluente in inglese, scritto e parlato.
Preferenze
- PhD in Ingegneria Nucleare.
- Esperienza in IPO.
- Fluente in italiano, scritto e parlato.
- Capacità di costruire relazioni a tutti i livelli dell’organizzazione.
Se sei interessato a far parte di un team ad alte performance e contribuire a un futuro di soluzioni energetiche globali, candidati ora!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Ruolo: Accoglienza e supporto comunicativo. Requisito: Appartenenza alle categorie protette (L. 68/99). Benefit: Ambiente giovane e dinamico in un contesto internazionale.
Adecco cerca un Impiegato/a amministrativo/a per assistenza ai tabaccai. Requisito: diploma o laurea, esperienza in assistenza clienti. Beneficio: contratto full time con ticket restaurant e strumenti aziendali.
Coordinatore dell'Ufficio di Produzione nasce per ottimizzare flussi comunicativi. Requisito: esperienza di almeno 5 anni. Beneficio: garantisce efficienza e qualità nelle produzioni.
Graphic Designer per creare materiali visivi per eventi. Requisito: padronanza di Adobe CC. Benefit: impatto visivo che valorizza il brand.
Ruolo: Junior Customer Service & Back Office per clienti internazionali. Requisito: Cinese e inglese fluente. Beneficio: Smart working dopo la formazione.