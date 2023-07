Nozze per un volto de L’Isola dei Famosi 2023: “Matrimonio entro fine anno”

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini a L’Isola dei Famosi hanno festeggiato il loro primo anno d’amore ed hanno anche parlato di nozze. I due a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso hanno spiegato che vorrebbero sposarsi all’estero e il giornalista ha poi aggiunto che desidererebbe adottare la figlia del suo compagno (cosa che in Italia non è permessa). In un’intervista concessa a Nuovo Cecchi Paone ha confermato che entro fine anno si unirà civilmente con Antolini e che subito dopo lo sposerà in Spagna. La testimone di Alessandro sarà la sua ex moglie Cristina.

Nozze in vista per Alessandro e Simone: “Ci sposeremo in Spagna, prima però faremo l’unione civile”.

“Quando ci sposeremo? Pensiamo a un doppio passo. Entro l’anno ci sposeremo, o meglio faremo l’unione civile, che è quel poco che ci consente l’Italia. Poi subito dopo le nozze all’estero. – si legge su Nuovo – La mia ex moglie, Cristina Navarro, si è offerta di organizzarci il matrimonio in Spagna. E posso dire adesso che lei ci farà da testimone. Questa è la conferma che viviamo in una famiglia allargata e all’insegna dell’amore”.

Alessandro Cecchi Paone: “Mi piacerebbe adottare la figlia di Simone”.

“Mi sono molto affezionato alla bambina e intendo adottarla. Ed è da tempo che penso a questa cosa, lei da mesi ormai mi chiama zio. Io e Simone Stiamo insieme da più di un anno e ormai il legame è forte. Mi piacerebbe regalare una solidità affettiva ed economica a questa piccola. Per far sì che ciò accada ci dobbiamo sposare. La differenza di età non mi spaventa. Perché è vero, io ho 61 anni e lui 23, ma insieme stiamo benissimo e questo è l’importante. Simone poi è un ragazzo molto maturo, è padre e gestisce anche un’azienda nelle Marche. Io amo il mio paese, ma spero che le cose cambino, perché per adesso qui non ci è consentito sposarci. Quindi qua faremo solo l’unione civile”.