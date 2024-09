Nozze da sogno per lo chef più stellato d’Italia

Chef Enrico Bartolini si è sposato con la sua Roberta Morise: tutta quello che è successo, dalla cerimonia al ricevimento.

Nel cuore della Toscana, tra i dolci panorami di Castiglion della Pescaia, si è consumata una delle pagine più romantiche non soltanto nella vita dello chef Enrico Bartolini, ma nella cronaca recente dei matrimoni italiani legati al mondo della cucina. L’unione con Roberta Morise, infatti, non ha rappresentato semplicemente il coronamento dell’amore tra i due, bensì un evento capace di attrarre l’attenzione mediatica su una celebrazione spettacolare che ha visto i suoi apici in tre giorni di festeggiamenti da favola.

Enrico Bartolini

Matrimonio Bartolini-Morise: un evento lungo 3 giorni

Sin dall’annuncio, il matrimonio di Bartolini e Morise ha promesso di essere un evento fuori dall’ordinario. La coppia, già nota per il loro legame consolidato da un amore profondo e dall’arrivo del piccolo Gianmaria, ha scelto come luogo delle nozze l’Andana Resort, un’ambientazione da sogno a cui sono legati speciali ricordi per entrambi, essendo il posto dove la loro storia ha avuto inizio.

Questa scelta ha anticipato il tema dominante dell’evento, durato ben 3 giorno: un’esaltazione dell’amore e della famiglia, sottolineata dall’acronimo “GREatest”, che incapsula i nomi degli sposi e del loro bambino.

La cerimonia e i festeggiamenti

La cerimonia, circondata da uno scenario bucolico e un’impeccabile organizzazione, è stata il cuore pulsante di tre giorni caratterizzati da una serie di momenti unici. Gli ospiti, giunti da varie parti dell’Italia, sono stati accolti con una serata pre-matrimoniale all’insegna della condivisione e dell’allegria, segnata da canti e karaoke che hanno visto protagonisti gli stessi Bartolini e Morise in performance emotivamente intense.

Il giorno seguente, la celebrazione ufficiale ha visto gli sposi scambiarsi promesse di amore toccanti e in parte condivise anche con un post su Instagram. A celebrare il conduttore Alberto Matano, che ha concluso la celebrazione dicendo: “Con un filo di emozione dichiaro che il signor Bartolini Enrico e la signora Morise Roberta sono uniti in matrimonio. Adesso puoi baciare la sposa”.

A seguire una festa che si è protratta fino a tarda notte e che ha unito divertimento ed elevato senso estetico, sino al brunch conclusivo che ha sancito la fine delle celebrazioni.

Pochi chef invitati alle nozze?

Sorprendente, se confermata, la scelta degli invitati. Nonostante l’alto profilo dell’evento, sembra che il mondo dell’alta cucina non abbia avuto grande rappresentanza, fatta eccezione per la presenza di Davide Oldani, un dettaglio che ha alimentato curiosità e speculazioni. Un’assenza, quella degli altri chef stellati, che potrebbe riflettere scelte personali degli sposi orientate a privilegiare un cerchio intimo legato alle esperienze personali e affettive.