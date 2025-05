Nozze da sogno per Claudia Ruffo di Un Posto al Sole!

Claudia Ruffo, una delle protagoniste di Un Posto al Sole, ha celebrato il suo matrimonio con Rocco Perri in un evento che ha unito tre occasioni speciali. La cerimonia si è svolta su una terrazza affacciata sul mare di Capri, iniziando con le festività il venerdì e culminando nello scambio delle fedi. Ruffo è conosciuta per il suo ruolo di Angela Poggi nella soap, che ha interpretato per quasi trent’anni.

Questa unione segna la seconda per l’attrice, già sposata con Mario Cirino Pomicino, padre di sua figlia Ginevra. La festa ha coinciso anche con il compleanno di Claudia, che ha compiuto 45 anni proprio il giorno del matrimonio, e con la vittoria del Napoli, che ha conquistato il quarto scudetto la sera prima.

Tra i partecipanti c’erano diversi colleghi del cast, come Patrizio Rispo e Ilenia Lazzarin. Il matrimonio, celebrato dal sindaco di Capri, ha visto gli sposi scambiarsi le promesse sotto un arco fiorito, prima di proseguire con una festa che si è protratta fino a notte inoltrata.

