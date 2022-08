Nozze reali alla corte del Belgio. Secondo quanto riportato dal settimanale francese ‘Point de vue’, il 10 settembre, si uniranno in matrimonio, con una doppia cerimonia laica, all’Hotel de la Ville e religiosa nella cathédrale Saints-Michel -et- Gudule di Bruxelles, la principessa Maria Laura del Belgio, arciduchessa d’Austria -d’Este e il fidanzato di origine inglese William Isvy. Attesi nella capitale, nel giorno dell’85mo compleanno dell’ex regina Paola di Liegi, nata Ruffo di Calabria, nonna della futura sposa, almeno 500 invitati tra i quali molte teste coronate. Top secret sull’abito, nessuna notizia ancora è trapelata su quello che per molti sarà il primo grande matrimonio dell’era post covid, unica certezza, ad oggi, l’anello di fidanzamento che William Isvy ha regalato alla futura sposa, uno zaffiro circondato da diamanti realizzato in India a Jaipur.

E sarà il primo di una lunga serie di matrimoni reali che la pandemia ha solo rimandato e non annullato. Nella top ten attese le nozze del principe Ludwig di Baviera e della canadese, ma nata a Singapore, Sophie Evekink, di professione criminologa, della principessa Iman di Giordania, 25 anni e di Jameel Alexander Thermiotis che forse dovranno cedere il passo al fratello maggiore, il principe Hussein che ha recentemente ufficializzato il fidanzamento con la coetanea Rajwa Khaled bin Musaed, figlia di un facoltoso uomo d’affari saudita e identica alla fascinosa madre Rania.

Fiori d’arancio attesissimi quelli di Martha Louise di Norvegia da anni compagna inseparabile di Shaman Durek, uomo d’affari americano, terapeuta e sciamano (precisa lui, di sesta generazione), guru spirituale di molte star di Hollywwod, non particolarmente amato in Svezia. Ma dopo il suicidio del primo marito, lo scrittore Ari Behn, padre delle sue tre figlie, la primogenita del re Harald V e della regina Sonia non sogna che una quieta felicità lontana dalle luci della ribalta. Prestissimo, covid permettendo, tra Los Angeles e Oslo, tra gli Stati Uniti e la vecchia Europa.