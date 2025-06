Nozze a Roma: Veronica Peparini e Andreas Muller si sposano!

Veronica Peparini e Andreas Muller si sposano a Roma alla fine dell’estate. La notizia è stata ufficializzata dalle pubblicazioni del Comune, che impongono la cerimonia entro sei mesi. Il matrimonio sarà celebrato con rito civile e vedrà la partecipazione delle loro gemelline, Ginevra e Penelope.

La proposta di matrimonio è avvenuta in modo romantico e pubblico durante il reality La Talpa, dove i due partecipavano. Andreas, inginocchiandosi, ha dichiarato il suo amore e chiesto a Veronica di sposarlo, a cui lei ha risposto di sì, esprimendo la sua felicità.

Veronica e Andreas si sono incontrati nel 2017 all’interno di Amici, dove lei lavorava come coreografa e lui era un concorrente. Nonostante i 25 anni di differenza e le iniziali preoccupazioni di Veronica, i due hanno superato le avversità. La coreografa ha rivelato di aver temuto per gli ostacoli legati ai suoi figli e al suo ex marito, ma ha trovato la forza di affrontare la situazione. La realizzazione di avere figli è stata una gioia immensa per lei, che si è sentita la donna più felice del mondo dopo la nascita delle gemelline nel 2024.

Ora, con la celebrazione imminente, la coppia è pronta a festeggiare il loro amore e la loro famiglia al completo, con le gemelline che raddoppiano la gioia dei genitori. Veronica ha anche due figli, Daniele e Olivia, nati dal suo precedente matrimonio.

Fonte: www.oggi.it