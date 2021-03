Now Tv cambia nome e look. E diventa Now. Il nuovo nome ne riflette l’essenza: brillante semplicità che incontra l’intrattenimento allo stato puro. Gli utenti possono unirsi al servizio in streaming di Sky per godere dei film tanto amati e delle serie tv, degli show tra i più popolari al mondo, delle produzioni Sky Original e dei grandi eventi sportivi sia dal vivo che on demand. Un’identità dall’elegante gamma di colore verde che utilizza l’illuminazione grafica sulla “O” al centro del logo e apre un nuovo varco verso il mondo dell’intrattenimento di ‘Now’, nel cuore del brand. La rinnovata identità si riflette anche nel carattere e nella personalità del brand, che cambia posizionamento e accoglie gli appassionati di intrattenimento come componenti di una grande community. Il rebranding di Now, guidato dal Regno Unito, prende il via oggi in contemporanea in UK, Italia e in Irlanda.





