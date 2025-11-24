13 C
Roma
lunedì – 24 Novembre 2025
Salute

Novo Nordisk perde l’8% a Copenaghen

Da stranotizie
Novo Nordisk perde l’8% a Copenaghen

Gli studi di fase 3 su Evoke di Novo Nordisk non hanno dimostrato una riduzione statisticamente significativa della progressione della malattia di Alzheimer. Il farmaco, a base di semaglutide, non si è dimostrato superiore al placebo nel ridurre l’avanzamento della malattia. Il risultato negativo rappresenta un colpo per la società, che aveva deciso di testare il semaglutide sull’Alzheimer sulla base di dati reali, modelli preclinici e analisi di trial precedenti.

Alcuni ricercatori ipotizzano che il GLP-1 possa ridurre l’infiammazione cerebrale e proteggere i neuroni. Tuttavia, i trial “evoke” e “evoke+”, che hanno coinvolto oltre 3.800 pazienti con Alzheimer in fase iniziale, hanno mostrato miglioramenti nei biomarcatori, ma non un rallentamento della malattia.

Il gruppo Novo Nordisk sta rallentando a causa dell’offensiva commerciale di Eli Lilly e di un portafoglio GLP-1 più ampio da parte dell’azienda americana. Di recente, Novo Nordisk ha anche perso la gara con Pfizer per acquisire la biotech Metsera, specializzata nei trattamenti anti-obesità. Dopo l’annuncio, il titolo del gruppo farmaceutico è caduto dell’8% sul listino di Copenaghen.

Articolo precedente
Big Show Roller Cars a Decimomannu
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.