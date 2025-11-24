Novo Nordisk perde l’8% a Copenaghen

Gli studi di fase 3 su Evoke di Novo Nordisk non hanno dimostrato una riduzione statisticamente significativa della progressione della malattia di Alzheimer. Il farmaco, a base di semaglutide, non si è dimostrato superiore al placebo nel ridurre l’avanzamento della malattia. Il risultato negativo rappresenta un colpo per la società, che aveva deciso di testare il semaglutide sull’Alzheimer sulla base di dati reali, modelli preclinici e analisi di trial precedenti.

Alcuni ricercatori ipotizzano che il GLP-1 possa ridurre l’infiammazione cerebrale e proteggere i neuroni. Tuttavia, i trial “evoke” e “evoke+”, che hanno coinvolto oltre 3.800 pazienti con Alzheimer in fase iniziale, hanno mostrato miglioramenti nei biomarcatori, ma non un rallentamento della malattia.

Il gruppo Novo Nordisk sta rallentando a causa dell’offensiva commerciale di Eli Lilly e di un portafoglio GLP-1 più ampio da parte dell’azienda americana. Di recente, Novo Nordisk ha anche perso la gara con Pfizer per acquisire la biotech Metsera, specializzata nei trattamenti anti-obesità. Dopo l’annuncio, il titolo del gruppo farmaceutico è caduto dell’8% sul listino di Copenaghen.