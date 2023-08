Novo Nordisk migliora guidance 2023 dopo primo semestre positivo

– Novo Nordisk, colosso danese attivo in campo sanitario, ha chiuso il primo semestre del 2023 con vendite nette pari a 107,7 miliardi di corone danesi oltre 14 miliardi di euro, in aumento del 29% in corone danesi e del 30% a tassi di cambio costanti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’utile operativo è aumentato del 30% in corone danesi e del 32% a tassi di cambio costanti a 48,9 miliardi di corone danesi oltre 6 miliardi di euro.

“Siamo molto soddisfatti della crescita delle vendite nella prima metà del 2023 – ha commentato il CEO Lars Fruergaard Jorgensen – La crescita è trainata dalla crescente domanda dei nostri trattamenti per il diabete e l’obesità basati su GLP-1 e stiamo servendo più pazienti che mai. L’andamento dei primi sei mesi ci ha permesso di migliorare le prospettive per l’intero anno”.

Per le prospettive del 2023, la crescita delle vendite e dell’utile operativo a tassi di cambio costanti dovrebbe ora essere rispettivamente del 27-33% e del 31-37%. La crescita delle vendite e dell’utile operativo in corone danesi dovrebbe essere rispettivamente inferiore di 6 e 9 punti percentuali rispetto a CER.

Gli ultimi annunci sull’efficacia dei suoi farmaci hanno fatto schizzare il valore di mercato di Novo Nordisk a circa 420 miliardi di dollari – più del prodotto interno lordo della Danimarca – e l’hanno resa l’azienda di maggior valore in Europa dopo il gigante francese del lusso LVMH.