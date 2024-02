Novità Vlahovic: gli aggiornamenti sulle sue condizioni

Dopo la sconfitta nel derby d’Italia con l’Inter, per la Juventus si avvicina la sfida con l’Udinese in programma lunedì sera all’Allianz Stadium. Oggi nuovo allenamento alla Continassa per gli uomini di Massimiliano Allegri in una seduta congiunta con i dilettanti del Chisola per coloro i quali hanno giocato poco o per niente a San Siro.

Anche oggi Dusan Vlahovic, salvo sorprese, lavorerà a parte. L’attaccante serbo dovrebbe tornare parzialmente in gruppo nella giornata di domani. Ecco perché la sua presenza per il match con i friulani resta in dubbio.

Fantacalcio.it per Adnkronos