Novità sull’inno di Mameli: il Consiglio dei Ministri approva le nuove norme per l’esecuzione ufficiale

Il “Canto degli Italiani” di Goffredo Mameli, noto come Inno di Mameli, è stato ufficialmente dichiarato inno nazionale della Repubblica Italiana. Questa decisione è stata presa dal Consiglio dei Ministri, approvando un decreto previsto dalla legge 4 dicembre 2017, n. 181. Il decreto stabilisce anche le regole per l’esecuzione dell’inno in eventi pubblici e istituzionali. Il presidente Giorgia Meloni ha presentato la proposta e, in questo contesto, è stata riconosciuta l’importanza storica dell’inno, che risale al 1847, con la musica di Michele Novaro.

L’Inno di Mameli è nato come canto popolare nel XIX secolo e fu cantato per la prima volta a Genova durante un raduno, accolto dalle bande musicali per salutare i soldati diretti in guerra. In seguito, è diventato il simbolo del Risorgimento italiano e rappresenta l’unità del popolo italiano dal 1861. Il suo utilizzo come inno nazionale fu approvato da Alcide De Gasperi nel 1946, ma il riconoscimento ufficiale è giunto solo nel 2017.

Recentemente, l’inno è stato al centro di polemiche, in particolare riguardo al termine “Fratelli”, considerato non inclusivo da alcuni critici. La cantante Francesca Siano, nota come Francamente, ha sollevato questioni su questa terminologia. Tuttavia, Meloni ha difeso la tradizione dell’inno, sottolineando che ogni parola riflette la storia e l’identità italiana. La questione ha stimolato discussioni sull’importanza del linguaggio inclusivo e il senso di appartenenza nazionale.