Novità sull’AI Act: regole europee per l’intelligenza artificiale

L’Unione Europea ha avviato l’applicazione delle nuove normative sull’intelligenza artificiale generativa, con il Codice di buone pratiche entrato in vigore il 2 agosto. Queste regole, parte dell’AI Act, mirano a garantire la trasparenza e la sicurezza nell’utilizzo dell’IA, proteggendo i cittadini dai potenziali rischi associati.

Il Codice, sviluppato da un gruppo di esperti con la collaborazione di oltre mille stakeholders, offre linee guida su gestione dei diritti d’autore e sicurezza. Le aziende che aderiscono a queste normative possono beneficiare di un percorso semplificato con le autorità europee, riducendo gli oneri burocratici. Tra le aziende che hanno sottoscritto il Codice figurano nomi importanti come OpenAI, Google, Microsoft, Amazon e IBM, oltre a società europee come Mistral AI e Aleph Alpha. Tuttavia, Meta ha scelto di non aderire, lamentando vaghezza legale nelle nuove disposizioni.

Le nuove regole colpiranno in particolare i fornitori di modelli di IA generativa, come ChatGPT di OpenAI e Gemini di Google, creando potenziali conflitti per le aziende europee che potrebbero trovarsi a dover rispettare sia le normative dell’Unione sia gli accordi con i colossi tecnologici. In risposta, Anitec-Assinform, l’associazione delle imprese italiane del settore IT, ha richiesto un rinvio di due anni per la piena attuazione dell’AI Act, sostenendo che le aziende necessitano di più tempo per adeguarsi alle nuove normative.

In parallelo, è stato attivato l’European AI Office, incaricato di coordinare l’applicazione delle regole a livello comunitario, mentre ogni Stato membro è obbligato a istituire un’autorità di vigilanza nazionale. In Italia, l’istituzione di questo organo è ancora in fase di discussione legislativa.