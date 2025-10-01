Novità sulla pasta fresca: Scoiattolo sorprende l’Italia

Sono disponibili nei supermercati italiani le nuove linee di prodotti del noto raviolificio varesino Scoiattolo, che presenta pasta fresca ripiena con un’assortimento rinnovato e un look fresco.

La nuova offerta include quattro linee, due delle quali inedite: “Gli iconici”, “Le ricette di nonna Ebe”, “I giganti” e “I senza tempo”. In totale, gli articoli sono dodici, unendo tradizione e innovazione, con ripieni e formati che si caratterizzano per gusto e ispirazione. Anche il logo e le confezioni hanno subito un restyling, comunicando in modo più forte i valori di Scoiattolo.

La linea “Gli iconici” include cinque diverse referenze, tra cui il nuovo Granpanzerotti con aragosta, preparato con olio e soffritto e sfumato con vino bianco. Le Perline con parmigiano reggiano presentano una ricetta rinnovata per un sapore più intenso, mentre le Perline al Prosciutto di Parma Dop offrono un ripieno pensato per esaltare il gusto della pasta. I Medaglioni di burrata e scorza di limone uniscono panna e limoni siciliani per una freschezza unica. Infine, i Raviolini di vitello sono preparati con carne 100% di vitello per un sapore deciso.

“Le ricette di nonna Ebe” rendono omaggio alla fondatrice, con i Tortelli con zucca e parmigiano reggiano e i Tortelli con erbette e Parmigiano Reggiano, evocando i profumi delle domeniche in famiglia.

“I giganti” propongono formati generosi, come i Ravioli giganti con ricotta, spinaci e parmigiano reggiano e i Ravioli giganti al Gorgonzola Dop, per un’esperienza gourmet.

Infine, “I senza tempo” celebrano la tradizione con ripieni classici, come i Cappelletti prosciutto crudo e i Tortelloni ricotta e spinaci.

Il nuovo logo di Scoiattolo sottolinea un ritorno all’essenza dell’azienda, con una grafica rinnovata e un messaggio di famiglia, rappresentato dal timbro di un piccolo scoiattolo. I colori rosso e giallo rinnovati richiamano la tradizione storica e l’amore per la pasta fresca.