Novità sulla Carta Dedicata a Te 2025: Chi Riceve i 500 Euro e Quando Arriva la Ricarica

La Carta Dedicata a Te continuerà a operare nel 2025, ma la prossima ricarica non è ancora stata annunciata. I fondi sono stati stanziati nella legge di bilancio, ma sono inferiori rispetto a quelli previsti per il 2024. È importante notare che dal 1 marzo la carta smetterà di funzionare; i fondi rimasti sulla prepagata saranno bloccati fino alla ricarica futura, e si consiglia di conservare la carta fisica per eventuali selezioni per il prossimo sussidio.

Per ottenere la Carta Dedicata a Te, è necessario avere un Isee inferiore a 15.000 euro e presentare la dichiarazione sostitutiva unica all’Agenzia delle entrate. I Comuni, insieme all’Agenzia delle entrate e all’Inps, incroceranno i dati per stilare una graduatoria delle famiglie idonee. La carta, fornita da Poste Italiane, sarà consegnata a domicilio.

Nel 2025 sono stati stanziati 500 milioni di euro per il rinnovo della Carta, ma mancano ancora dettagli specifici. La ricarica del 2025 richiede un decreto attuativo che non è stato ancora emesso. Nel 2023 ci sono state due ricariche, mentre nel 2024 solo una, di 500 euro. La diminuzione dei fondi per il 2025 potrebbe comportare una ricarica di entità minore o una riduzione del numero di beneficiari. In sintesi, la Carta Dedicata a Te continuerà a supportare le famiglie in difficoltà, ma ci sono incertezze riguardo ai fondi e alle modalità di ricarica per il prossimo anno.