Novità sul lavoro in Italia: aggiornamenti e opportunità

La Video Pillola del Lunedì offre un aggiornamento sulle principali novità riguardanti gli adempimenti nel settore del Lavoro della settimana passata. Tra i temi trattati, emerge il riepilogo delle disposizioni contenute nel D.L. 92/2025 e la proroga del termine di chiusura dello sportello informatico per l’Avviso di Formazione e Informazione.

Inoltre, si segnala una sentenza del TAR Lazio che riguarda il protocollo ASSE.CO. e si discute del tema dell’autoimprenditorialità. Viene trattata anche la questione del lavoro intermittente e dell’utilizzabilità della tabella prevista dal R.D. 2657/1923.

Sono state introdotte nuove funzionalità per gestire la “delega unica” agli intermediari e vengono analizzati i contratti a tempo determinato con causali individuali. Altri argomenti includono la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali e il credito d’imposta per la formazione di giovani imprenditori agricoli. Infine, si fa riferimento al TFR e al coefficiente relativo a luglio.