25.6 C
Roma
sabato – 30 Agosto 2025
Economia

Novità sul lavoro in Italia: aggiornamenti e opportunità

Da StraNotizie
Novità sul lavoro in Italia: aggiornamenti e opportunità

La Video Pillola del Lunedì offre un aggiornamento sulle principali novità riguardanti gli adempimenti nel settore del Lavoro della settimana passata. Tra i temi trattati, emerge il riepilogo delle disposizioni contenute nel D.L. 92/2025 e la proroga del termine di chiusura dello sportello informatico per l’Avviso di Formazione e Informazione.

Inoltre, si segnala una sentenza del TAR Lazio che riguarda il protocollo ASSE.CO. e si discute del tema dell’autoimprenditorialità. Viene trattata anche la questione del lavoro intermittente e dell’utilizzabilità della tabella prevista dal R.D. 2657/1923.

Sono state introdotte nuove funzionalità per gestire la “delega unica” agli intermediari e vengono analizzati i contratti a tempo determinato con causali individuali. Altri argomenti includono la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali e il credito d’imposta per la formazione di giovani imprenditori agricoli. Infine, si fa riferimento al TFR e al coefficiente relativo a luglio.

Articolo precedente
Juventus Next Gen vs Livorno, sfida emozionante in Piemonte
Articolo successivo
Rapina Surreale a Città del Messico con Cosplay di Genshin Impact
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.