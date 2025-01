Novità sui Pagamenti in Contante nel 2025: Cambiamenti e Limite Massimo

Nel 2025, il limite ai pagamenti in contanti rimane fissato a 5 mila euro, in continuità con quanto stabilito per il 2024. Questo implica che i pagamenti quotidiani in contante possono essere effettuati fino a un massimo di 4.999,99 euro. Se un pagamento raggiunge o supera la soglia di 5 mila euro, è obbligatorio utilizzare strumenti tracciabili, come bonifici, assegni non trasferibili o vaglia.

Non è possibile aggirare il limite dilazionando il pagamento, in quanto si considera l’importo totale. Tuttavia, nel caso di rate con scadenze specifiche, è possibile pagare in contante, sempre rimanendo entro il limite di 4.999,99 euro. Si richiede che le rate siano distanziate tra loro di almeno sette giorni. Inoltre, si possono effettuare pagamenti misti, in cui una parte è pagata in contante e il resto tramite uno strumento tracciabile.

Per chi supera il limite dei pagamenti in contante, sono previste sanzioni pecuniarie amministrative che variano da mille a 50 mila euro. Se l’importo superato è oltre 250 mila euro, la multa minima è di 5 mila euro e varia in base all’importo, alla modalità dello scambio e alla finalità. Anche chi riceve un pagamento superiore al limite incorre nelle stesse sanzioni e, se si tratta di una persona soggetta all’obbligo di segnalazione, può subire sanzioni aggiuntive da 3 mila a 15 mila euro.

A livello europeo, il limite per i pagamenti in contanti è fissato a 10 mila euro. Entro il 10 luglio 2027, i paesi dell’Unione Europea sono tenuti ad allineare le proprie normative alle direttive europee; pertanto, i limiti nazionali possono essere inferiori a 10 mila euro ma non superiori. Attualmente, anche per operazioni su conto corrente, il limite è di 10 mila euro, lo stesso che si applica per le somme dichiarabili alla dogana in Europa.

Queste normative mirano a garantire maggiore tracciabilità delle transazioni finanziarie e a prevenire attività illecite.