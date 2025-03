Novità sugli Autovelox: Cambiamenti in Arrivo per Ricorsi e Dispositivi Omologati dal 2017

È in arrivo una novità significativa per gli autovelox grazie a un nuovo decreto attuativo del Ministero dei Trasporti, che prevede che i dispositivi approvati dal 13 agosto 2017 siano omologati automaticamente. Se ricevono l’approvazione dall’Unione Europea, il decreto potrebbe entrare in vigore già questa estate, ponendo fine ai numerosi ricorsi presentati negli ultimi mesi riguardanti multe emesse tramite autovelox non omologati.

La mancanza di osservazioni da parte dell’UE consentirebbe al decreto di diventare operativo dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, riducendo così il numero di contestazioni. Secondo Luigi Altamura, componente di Anci in Viabilità Italia, questa modifica rappresenterebbe una “pietra tombale” su migliaia di ricorsi.

Tuttavia, il decreto avrà anche ripercussioni sui comuni, poiché quelli che utilizzano autovelox datati dovranno disattivare immediatamente questi dispositivi, a meno che non superino nuove prove tecniche e ottengano l’omologazione dal Ministero. Di conseguenza, molti comuni rischiano di dover interrompere l’uso di autovelox attualmente in funzione, con il potenziale di annullare le multe fatte con dispositivi non omologati.

In generale, il decreto si propone di semplificare il processo di omologazione per gli autovelox moderni, migliorando l’efficacia della vigilanza stradale e limitando gli abusi legati ai ricorsi, ma sollevando anche preoccupazioni per le amministrazioni locali circa la gestione dei dispositivi esistenti.