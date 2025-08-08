Novità su The Boys: Vought Rising, il prequel atteso!

Il mondo della televisione si prepara a un nuovo capitolo del noto franchise “The Boys”. L’attesissimo spin-off, intitolato “The Boys: Vought Rising”, ha annunciato importanti aggiornamenti riguardanti il cast e le sue modalità di produzione.

Secondo le notizie riportate da Deadline, Mason Dye, noto per il suo ruolo in “Stranger Things”, e KiKi Layne, protagonista di “The Old Guard 2”, si uniscono al cast in ruoli fissi. Entrambi affiancheranno Jensen Ackles e Aya Cash, che riprenderanno i loro personaggi di Soldatino e Stormfront. La serie prequel si avvarrà anche di attori già annunciati come Will Hochman, Elizabeth Posey, Jorden Myrie, Nicolò Pasetti, Ricky Staffieri e Brian J. Smith.

“Vought Rising” è descritto come un giallo intrigante ambientato negli anni ’50, focalizzandosi sulle origini della Vought e sulle prime gesta di Soldatino, nonché sulle manipolazioni malefiche di Stormfront, allora conosciuta come Clara Vought. Per quanto riguarda i ruoli di Dye e Layne, si vocifera che il primo interpreterà un ex pilota da combattimento con problemi di tossicodipendenza, mentre la seconda sarà una casalinga ambiziosa di Harlem.

Le riprese di “The Boys: Vought Rising” sono programmate per iniziare alla fine di agosto, con crescente entusiasmo tra i fan del franchise. La produzione sembra essere in fase avanzata, pronta a svelare nuove avventure e misteri legati all’universo di “The Boys”.