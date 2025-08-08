34.5 C
Roma
venerdì – 8 Agosto 2025
Spettacolo

Novità su The Boys: Vought Rising, il prequel atteso!

Da StraNotizie
Novità su The Boys: Vought Rising, il prequel atteso!

Il mondo della televisione si prepara a un nuovo capitolo del noto franchise “The Boys”. L’attesissimo spin-off, intitolato “The Boys: Vought Rising”, ha annunciato importanti aggiornamenti riguardanti il cast e le sue modalità di produzione.

Secondo le notizie riportate da Deadline, Mason Dye, noto per il suo ruolo in “Stranger Things”, e KiKi Layne, protagonista di “The Old Guard 2”, si uniscono al cast in ruoli fissi. Entrambi affiancheranno Jensen Ackles e Aya Cash, che riprenderanno i loro personaggi di Soldatino e Stormfront. La serie prequel si avvarrà anche di attori già annunciati come Will Hochman, Elizabeth Posey, Jorden Myrie, Nicolò Pasetti, Ricky Staffieri e Brian J. Smith.

“Vought Rising” è descritto come un giallo intrigante ambientato negli anni ’50, focalizzandosi sulle origini della Vought e sulle prime gesta di Soldatino, nonché sulle manipolazioni malefiche di Stormfront, allora conosciuta come Clara Vought. Per quanto riguarda i ruoli di Dye e Layne, si vocifera che il primo interpreterà un ex pilota da combattimento con problemi di tossicodipendenza, mentre la seconda sarà una casalinga ambiziosa di Harlem.

Le riprese di “The Boys: Vought Rising” sono programmate per iniziare alla fine di agosto, con crescente entusiasmo tra i fan del franchise. La produzione sembra essere in fase avanzata, pronta a svelare nuove avventure e misteri legati all’universo di “The Boys”.

Articolo precedente
WithSecure vola in Borsa grazie all’offerta di Cvc
Articolo successivo
Screening neonatale in Toscana: diagnosi precoce per tutti
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.