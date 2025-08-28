24.7 C
Spettacolo

Novità su Paramount+: film e serie da non perdere in Francia

A settembre, Paramount+ offre una ricca selezione di nuove serie e film, pronti a rendere le serate autunnali più piacevoli. Questo periodo, che porta a giornate ancora miti ma a serate più fresche, è ideale per godere di un po’ di tempo in casa, che si tratti di rilassarsi dopo il lavoro o di divertirsi con la famiglia e gli amici.

Le nuove uscite di Paramount+ promettono storie avvincenti e personaggi che catturano l’attenzione. Le produzioni originali della piattaforma si distinguono per l’alta qualità e la varietà, offrendo così un’esperienza di visione coinvolgente. La programmazione di settembre copre diversi generi, dai drammi che emozionano alle commedie divertenti, ogni titolo è pensato per offrire momenti indimenticabili di intrattenimento.

Tra le novità, spicca la terza stagione di “The Walking Dead: Daryl Dixon”, in arrivo su Paramount+ Francia, con protagonista Norman Reedus e Melissa McBride. Sarà disponibile per la visione dall’8 settembre.

Inoltre, arricchisce l’offerta “The Surfer”, un thriller psicologico diretto da Lorcan Finnegan, che vede Nicolas Cage impegnato a combattere una gang su una spiaggia australiana. Questo film, presentato a Cannes, sarà disponibile su Paramount+ a partire dal 1° settembre.

Con queste nuove proposte, settembre si preannuncia come un mese ideale per binge-watching e serate di cinema domestico, per godere della compagnia di cari amici e familiari.

