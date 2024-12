Novità su Irpef, Ires e tassa piatta

Oggi si è tenuto a Palazzo Chigi un vertice di maggioranza sulla manovra economica, presieduto dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e a cui hanno partecipato il vice presidente Antonio Tajani, Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il viceministro Maurizio Leo. L’incontro, caratterizzato da un “clima molto collaborativo”, ha consentito di discutere e concordare alcuni adeguamenti sulla manovra, con particolare focus su imprese, famiglie e sanità.

Subito dopo il vertice, si è riunito il Consiglio dei ministri, che ha affrontato diverse questioni, tra cui il decreto milleproroghe e il decreto legislativo sulla giustizia. Al termine della riunione, la premier Meloni ha convocato un ulteriore incontro per discutere della crisi in Siria, coinvolgendo i ministri interessati e i servizi segreti.

Tra le decisioni emerse, è stata prevista una riduzione dell’Irpef per il ceto medio, che verrà attuata solo dopo un consolidamento dei conti pubblici. È in fase di sviluppo anche una misura che prevede un’Ires premiata per le aziende che investono e creano posti di lavoro. In particolare, l’intesa raggiunta prevede uno sconto fiscale del 4% sull’Ires per le imprese che reinvestono nel proprio business e assumono nuovo personale, portando l’imposta dal 24% al 20%. Le risorse necessarie per coprire questa riduzione, ammontanti a 400 milioni di euro, saranno ottenute attraverso un contributo da parte delle banche e delle assicurazioni.

Inoltre, si prevede che i dipendenti che svolgono anche attività di lavoro autonomo possano beneficiare di una flat tax al 15% su redditi fino a 35.000 euro, innalzando così il tetto attuale di 30.000 euro. Infine, è stata introdotta una tassazione agevolata al 5% per le ore di straordinario degli infermieri e degli specializzandi, oltre alla cancellazione del blocco del turnover per le forze dell’ordine e gli enti locali. Queste misure mirano a sostenere famiglie e imprese in un contesto economico complesso.