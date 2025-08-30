26.6 C
Novità su Android 16 e la Protezione Avanzata in Italia

Android 16 introduce una nuova funzionalità chiamata “Protezione Avanzata”, che consente agli utenti di visualizzare quali app sfruttano gli strumenti di sicurezza integrati nel dispositivo. Attualmente, la funzione è in fase beta su Google Play Services 25.33.32 e riguarda soltanto le app di sistema. Tuttavia, in futuro potrebbe estendersi anche alle applicazioni di terze parti.

Questa modalità rappresenta un significativo miglioramento della sicurezza per i dispositivi Android. Gli utenti avranno la possibilità di controllare quali app installate stanno utilizzando le misure di sicurezza, aumentando così la protezione del loro dispositivo. Recentemente, un report di Android Authority ha rivelato che i tester hanno già attivato la nuova interfaccia della sezione dedicata alla Protezione avanzata nelle Impostazioni.

Navigando in Impostazioni > Sicurezza > Protezione avanzata, gli utenti potranno vedere le app per cui è attiva la suite di protezione, che includerà anche Google Chrome. Attualmente, l’accesso alla sezione avviene tramite un link testuale, ma in futuro Google intende ottimizzare l’interfaccia rendendo la sezione più facilmente accessibile.

Per ora, le app di terze parti non compaiono nell’elenco delle applicazioni che utilizzano la Protezione avanzata, probabilmente perché gli sviluppatori non sono ancora a conoscenza di questa funzione oppure ci sono problemi con le API necessarie per integrarsi. La funzionalità è ancora in fase di test e non è disponibile pubblicamente. Google potrebbe rilasciare un aggiornamento nelle prossime settimane per completare lo sviluppo e rendere disponibile la nuova schermata di Protezione avanzata a tutti gli utenti.

