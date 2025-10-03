Novità streaming su Prime Video: thriller e commedie USA

Il primo weekend di ottobre segna l’inizio di un periodo autunnale, e se cercate suggerimenti per serie e film da guardare su Prime Video, siete nel posto giusto. Ecco alcune novità e titoli in scadenza da non perdere.

Tra le novità spicca il film thriller “Play Dirty – Triplo Gioco”, dove un ladro professionista, interpretato da Mark Wahlberg, realizza il colpo della sua vita insieme alla sua squadra, affrontando la mafia newyorkese. Un film adrenalinico diretto da Shane Black.

Inoltre, debutta il nuovo episodio della stagione 2 di “Gen V”, una serie che combina commedia, dramma e azione. Al momento, sono disponibili i primi tre episodi, con nuovi episodi che usciranno ogni mercoledì.

Dal 3 ottobre, arriva “Il talento di Mr. C”, in cui Nicolas Cage interpreta sé stesso, alle prese con un compleanno per un miliardario narcotrafficante. Una commedia intrigante che promette risate e colpi di scena.

Tra le uscite recenti troviamo “Jeanne du Barry”, che racconta la vita di Jeanne Bécu, dall’umile origine a diventare l’ultima amante ufficiale di Luigi XV.

Tra i titoli in scadenza, “La leggenda della volpe a nove code”, una serie fantasy sudcoreana con elementi fantastici, disponibile fino al 7 ottobre. Le serie “Chuck” e “Mom”, due commedie iconiche, scadranno il 10 ottobre insieme a “Everybody Loves Raymond”, che esplora le dinamiche familiari.

Infine, “The Beekeeper”, un thriller avvincente su una vendetta a livello nazionale da parte di un ex agente di una misteriosa organizzazione, sarà disponibile fino al 10 ottobre. Buon weekend di visione!