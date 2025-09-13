Novità streaming: i migliori titoli da vedere in Italia

Se siete pronti a rilassarvi a casa, abbiamo alcune interessanti proposte per il weekend. Oltre ai film da vedere al cinema, ci sono diverse novità sulle piattaforme di streaming.

Per gli appassionati di fantascienza, non potete assolutamente perdere il finale della terza stagione di Fondazione, disponibile su Apple TV+. Questa serie, ispirata ai romanzi di Isaac Asimov, ha già ottenuto il rinnovo per una quarta stagione.

Se preferite una combinazione di fantascienza e horror, Disney+ offre il sesto episodio di Alien: Pianeta Terra, una serie spin-off del famoso franchise di Alien realizzata da Noah Hawley. Con otto episodi nella prima stagione, ci avviciniamo al gran finale.

Gli abbonati a Prime Video possono godere di due novità: la serie La Fidanzata e il film Ballerina, uno spin-off della saga di John Wick che vede come protagonista Ana de Armas.

Su Netflix, è possibile vedere il film romantico The Wrong Paris, perfetto per chi cerca qualcosa di leggero. Per gli amanti del thriller, è disponibile anche Formula per un delitto, un crime movie originariamente uscito nel 2002 che ha recentemente fatto il suo ingresso sulla piattaforma.

Infine, vi segnaliamo tre nuove aggiunte che potete trovare gratuitamente su RaiPlay.