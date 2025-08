Novità streaming di agosto: serie imperdibili da non perdere

Agosto si presenta come un mese ricco di novità nel panorama delle serie streaming, perfetto per chi desidera coniugare il relax estivo con momenti di buona visione. Le piattaforme offrono un’ampia gamma di titoli da non perdere.

Su Netflix, dal 6 agosto, è possibile vedere la prima parte della seconda stagione di Mercoledì, prodotta da Tim Burton, con Jenna Ortega nuovamente nei panni della giovane Addams. L’intera stagione sarà accessibile dal 3 settembre. Inoltre, dal 22 agosto, debutta la serie animata Long Story Short, creata da Raphael Bob-Waksberg, che segue una famiglia attraverso le varie fasi della vita.

Disney+ non è da meno. Il 1° agosto è iniziata la serie Eyes of Wakanda, legata al film Black Panther e incentrata sulle avventure del team Hatut Zaraze intento a recuperare manufatti di vibranio. Il 4 agosto segna il ritorno di King of the Hill con nuovi episodi dopo quindici anni. Dal 13 agosto, l’emittente presenta Alien: Pianeta Terra, che riporta in vita l’iconica saga horror sci-fi, mentre il 20 agosto debutterà la miniserie The Twisted Tale of Amanda Knox, prodotta dalla stessa Amanda Knox e Monica Lewinsky.

Infine, su Prime Video giunge il thriller spionistico Butterfly dal 13 agosto, che narra le avventure di un ex agente dei servizi segreti statunitensi in Corea del Sud. Dal 25 agosto, invece, si concluderà la stagione di Upload, dove una realtà virtuale avanza e minaccia di alterare l’esistenza reale.

Agosto si preannuncia quindi un mese vibrante per gli appassionati di serie, con nuove storie pronte a catturare l’attenzione.