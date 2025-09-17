Novità streaming dal mondo: cosa vedere questa settimana

Cosa vedere sulle principali piattaforme di streaming dal 17 al 23 settembre? Ecco una panoramica delle novità e dei titoli da non perdere.
Netflix propone “Black Rabbit” dal 18 settembre, con Jude Law nei panni di Jake, un ambizioso proprietario di un ristorante a New York. Le sue aspirazioni vengono infrante dall’arrivo del fratello Vince, gravato da debiti con criminali. Il 19 settembre, debutterà “Il rifugio atomico”, una serie in cui due famiglie di miliardari si trovano costrette a convivere in un bunker antiatomico. Infine, torna la commedia polacca “1670” dal 17 settembre.
Su Prime Video, il 17 settembre arriva “Gen V 2”, spin-off di “The Boys”. Questa stagione segna l’uscita del personaggio interpretato da Chance Perdomo, coinvolto in un nuovo progetto misterioso all’università di Godolkin.
Disney+ presenta “Swiped” dal 19 settembre, dove Lily James interpreta Whitney Wolfe, fondatrice di Tinder, con un focus sulle sue sfide nel mondo delle app di incontri. Inoltre, debutta “Lego Star Wars: Rebuild the galaxy – Pieces of the past”.
Per Apple Tv+, il 17 settembre torna “The Morning Show 4”, due anni dopo gli eventi precedenti, con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon che affrontano nuove verità dopo la fusione tra le reti.
Paramount+ propone “Tulsa King 3” dal 21 settembre, con Sylvester Stallone nei panni di Dwight Manfredi, intento ad espandere il suo impero criminale a Tulsa mentre affronta nuovi nemici.
Infine, Now offre “Outlander: Blood of my Blood” dal 15 settembre, esplorando le storie dei genitori di Jamie e Claire, e TimVision presenta “La strada stretta verso il profondo Nord” dal 18 settembre, con Jacob Elordi nel ruolo di un medico prigioniero durante la Seconda guerra mondiale.